​Одеську юридичну академію, яку очолює Ківалов, об'єднають із університетом Мечникова, - МОН

Національний університет "Одеська юридична академія" повертають у склад Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України.

У міністерстві наголосили, що відповідне розпорядження було ухвалено Кабінетом міністрів "у межах державної політики з модернізації мережі закладів вищої освіти".

"Реорганізація не вплине негативно на студентів. Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті «Одеська юридична академія» та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною)", - йдеться у повідомленні.

Перехід відбуватиметься поступово впродовж 2025 року. МОН наголосило, що Одеську юридичну академію у 1997 році виділили зі складу Одеського університету імені І. І. Мечникова, тож тепер її повертають до структури класичного університету.

Для передання майна й узгодження штатного розпису створять спеціальну комісію з реорганізації на чолі з ректором університету Мечникова.

Основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація. За останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тисяч до 3,5 тисяч, зазначили у відомстві.

У міністерстві освіти зазначили, що викладацький склад залишиться незмінним, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов. Він поки що таке рішення влади не коментував.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий також заявив, що реорганізація не вплине негативно на студентів та викладачів.

"Проте інша ситуація - для керівного складу закладу, серед якого є особи, зокрема Сергій Ківалов, який, мені так видається, ніколи не мав морального права залишатися в освіті після відомих усім фактів у його біографії. Очевидно, що таким особам буде складно погодитися з цим рішенням, і вони будуть йому опиратися", - зазначив він.