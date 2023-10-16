Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
“Зелений кордон” – драма про біженців за межами людяності
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
ГоловнаСуспільствоЖиття

НАБУ відсторонило голову одеського управління після святкування Дня юриста в юракадемії та нагороду від Ківалова

НАБУ відсторонило голову одеського управління після святкування Дня юриста в юракадемії та нагороду від Ківалова
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро почало перевірку участі директора Одеського територіального управління Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у Національному університеті "Одеська юридична академія".

Також перевірять обставини отримання ним нагороди від ректора цього вишу Сергія Ківалова. Про це повідомили в пресслужбі бюро.

"На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", – йдеться у повідомленні.

Учора пресслужба академії опублікувала фото зі святкування Дня юриста, на яких Деулін брав нагороду з рук Ківалова. Ківалов при цьому є фігурантом справ про підкуп суддів, яку веде НАБУ.

Джерела ZN.UA повідомляли, що Деулін отримав нагороду не від НУ "Одеська юридична академія", (з нею у НАБУ є договір про співпрацю в рамках проходження практики студентами академії), а на особисто організованій ректором академії зустрічі. Сергій Ківалов раніше був у Партії регіонів, потім вступив до проросійського "Опозиційного блоку". Фігурант "плівок Вовка": суддя Вовк на записах просив Ківалова підтримати позов проти ВККС, якщо раптом хтось на нього буде виходити із Суворовського райсуду Одеси. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies