НАБУ відсторонило голову одеського управління після святкування Дня юриста в юракадемії та нагороду від Ківалова

Національне антикорупційне бюро почало перевірку участі директора Одеського територіального управління Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у Національному університеті "Одеська юридична академія".

Також перевірять обставини отримання ним нагороди від ректора цього вишу Сергія Ківалова. Про це повідомили в пресслужбі бюро.

"На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків. Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення", – йдеться у повідомленні.

Учора пресслужба академії опублікувала фото зі святкування Дня юриста, на яких Деулін брав нагороду з рук Ківалова. Ківалов при цьому є фігурантом справ про підкуп суддів, яку веде НАБУ.

Джерела ZN.UA повідомляли, що Деулін отримав нагороду не від НУ "Одеська юридична академія", (з нею у НАБУ є договір про співпрацю в рамках проходження практики студентами академії), а на особисто організованій ректором академії зустрічі. Сергій Ківалов раніше був у Партії регіонів, потім вступив до проросійського "Опозиційного блоку". Фігурант "плівок Вовка": суддя Вовк на записах просив Ківалова підтримати позов проти ВККС, якщо раптом хтось на нього буде виходити із Суворовського райсуду Одеси.