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Менше ніж за місяць з портів Великої Одеси вийшли 16 суден

За цей же період до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули 25 суден.

Менше ніж за місяць з портів Великої Одеси вийшли 16 суден
Фото: Андрій Клименко

З 16 вересня з портів Великої Одеси вийшли 16 суден. Їх загальний дедвейт (обсяг вантажів) склав 524 484 тонн.

Про це повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він додав, що за цей же період до портів Великої Одеси українським зерновим коридором прибули 25 суден загальним дедвейтом 957 172 тонн.

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Зокрема, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли два судна:

  • SUPER HENRY, дедвейт 55 430 тонн, прапор Панама, судновласник - Маршалови острови
  • FALCONA, дедвейт 2 151 тонн, прапор Камерун, судновласник - з України.

Також до портів Великої Одеси прибули 2 судна:

  • IASOS, дедвейт 52 817 тонн, прапор та судновласник з Туреччини 
  • RAMUS, дедвейт 6 063 тонн, прапор Палау, судновласник - з Польщі.

Клименко уточнив, що всі судна успішно пройшли найнебезпечнішу ділянку вздовж узбережжя України в Одеської області, її довжина приблизно 150-180 км в залежності від маршруту.

Як раніше повідомлялось, три чорноморські порти України попри російській погрози обстрілювати судна, які прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна. Новий коридор захищений мінними загородженнями. Маршрут проходить уздовж берега до вод Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море в Стамбул, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, що доставляли українське зерно.

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