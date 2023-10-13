Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна та Молдова організують спільний контроль на пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган"

У перспективі хочуть застосувати досвід спільного контролю на всіх пунктах пропуску з Молдовою.

Україна та Молдова організують спільний контроль на пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган"
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду України

Україна та Молдова організують спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька-Кучурган" на території нашої держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідний протокол нині підписали голови прикордонних і митних служб обох країн за підсумками онлайн-розмови з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном.

"Весною ми вперше застосували спільний контроль на залізниці в пункті пропуску «Серпневе 1 — Басараб’яска». Це суттєво сприяє українському експорту, вдвічі зменшує тривалість усіх процедур, мінімізує черги, заощаджує державні кошти. В перспективі досвід спільного контролю застосуємо на всіх пунктах пропуску з Молдовою і, переконаний, на кордонах з усіма нашими сусідами-державами ЄС", - зазначив глава українського уряду.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Україна відкриває міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

Раніше стало відомо, що наша держава працює над тим, аби з'явився спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Так, буде спільний митний та прикордонний контроль на польсько-українському кордоні. Також Україна зробила відповідну пропозицію і румунській стороні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies