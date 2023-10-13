Україна та Молдова організують спільний контроль на пункті пропуску "Новосавицька-Кучурган"

У перспективі хочуть застосувати досвід спільного контролю на всіх пунктах пропуску з Молдовою.

Україна та Молдова організують спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення "Новосавицька-Кучурган" на території нашої держави.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідний протокол нині підписали голови прикордонних і митних служб обох країн за підсумками онлайн-розмови з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном.

"Весною ми вперше застосували спільний контроль на залізниці в пункті пропуску «Серпневе 1 — Басараб’яска». Це суттєво сприяє українському експорту, вдвічі зменшує тривалість усіх процедур, мінімізує черги, заощаджує державні кошти. В перспективі досвід спільного контролю застосуємо на всіх пунктах пропуску з Молдовою і, переконаний, на кордонах з усіма нашими сусідами-державами ЄС", - зазначив глава українського уряду.

Нагадаємо, Україна відкриває міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.

Раніше стало відомо, що наша держава працює над тим, аби з'явився спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Так, буде спільний митний та прикордонний контроль на польсько-українському кордоні. Також Україна зробила відповідну пропозицію і румунській стороні.