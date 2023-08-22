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Шмигаль повідомив, що на польсько-українському кордоні буде спільний митний та прикордонний контроль

Україна зробила відповідну пропозицію і румунській стороні.

Шмигаль повідомив, що на польсько-українському кордоні буде спільний митний та прикордонний контроль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна працює над тим, аби з'явився спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. 

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, пілотний проект реалізують на польсько-українському кордоні.

"Тобто, буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції в європейський простір, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію", - пояснив Шмигаль.

Глава уряду додав, що під час візиту до Бухаресту Україна зробила відповідну пропозицію і румунській стороні.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.

Тим часом Україна хоче створити ще 9 пунктів пропуску на кордонах і модернізувати 13.

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