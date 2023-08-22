​​Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 мільйони гривень, списані внаслідок незаконного судового рішення

Верховний Суд задовольнив заяву ПриватБанку про повернення йому списаних на виконання незаконних рішень судів першої та апеляційної інстанцій у даній справі коштів у розмірі понад 24 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку у справі за позовом Ольги Постоловської, особи повʼязаної з ексвласниками банку, щодо оскарження залучення її коштів до процедури bail-in. Також Суд задовольнив заяву банку про повернення йому списаних на виконання незаконних рішень судів першої та апеляційної інстанцій у даній справі коштів у розмірі понад 24 млн грн.

Ольга Постоловська – дружина Володимира Постоловського, який до 2006 року очолював Покровський гірничо-збагачувальний комбінат Дніпропетровської області, підприємство з орбіти ексвласників ПриватБанку. Після цього був директором з розвитку. Наразі очолює наглядову раду комбінату.

Під час націоналізації кошти Ольги та Володимира Постоловських, були списані в рамках bail-in, оскільки вони були пов’язаними із банком особами.

"Ми вітаємо рішення Верховного Суду! Ця справа ще раз довела, що в Україні діє принцип доброчесності і справедливого правосуддя! Банк і надалі твердо стоятимемо на захисті інтересів вкладників та держави у судових процесах з колишніми власниками", - йдеться у заяві ПриватБанку.

Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково не визначили Ольгу Постоловську як повʼязану з банком особу. Отже Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правомірно розпорядився її коштами під час виведення банку з ринку за участі держави, що було здійснено на виконання вимог закону. У своєму рішенні Суд наголосив, що договори грошових вкладів, які позивач вимагає розірвати, припинили свою дію разом із зобовʼязаннями за ними в момент укладання договору про придбання акцій.

Судові процеси у справі Постоловської тривали з 2017 року. Суди першої і апеляційної інстанції задовольнили позов про стягнення з ПриватБанку коштів, внаслідок чого в порядку виконавчого провадження з банку у січні 2022 року було списано понад 24 млн грн на користь позивача. Розгляд справи у Верховному Суді за касаційною скаргою ПриватБанку тривав понад півтора роки, під час якого склад суду неодноразово змінювався.

Зазнаимо, що у Верховному Суді знаходиться ще одна схожа справа щодо оскарження списання коштів з рахунків фізичних осіб в грудні 2016 року при застосуванні процедури bail-in під час націоналізації ПриватБанку. Це - позов ексдружини одного із колишніх бенефіціарів ПриватБанку Олени Боголюбової, на користь якої 27 липня 2022 року відповідно до рішення Дніпровського апеляційного суду з державного Банку стягнуто кошти на загальну суму понад 669 млн грн.

Нагадаємо, в грудні 2016 року держава націоналізувала ПриватБанк у зв'язку з його неплатоспроможністю.