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На Харківщині ворожий інформатор отримав 5 років тюрми за “злив” ворогу даних про українських військових

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково.

На Харківщині ворожий інформатор отримав 5 років тюрми за “злив” ворогу даних про українських військових
Фото: Харківська обласна прокуратура

За публічного обвинувачення Харківської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори довели, що засуджений систематично збирав та передавав російським спецслужбам через різні месенджери інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ, переміщення та рух військової техніки на території м. Красноград Харківської області. 

Також він направив представникам країни-агресора інформацію про те, що в м. Красноград повз залізничну станцію прослідує потяг з військовою технікою, а саме з гаубицями.

Крім того, він «злив» окупантам місце розташування складів ЗСУ, зокрема ангарів, в яких зберігається та обслуговується техніка, із можливістю їх ідентифікації на місцевості. 

Чоловіка затримали на початку жовтня минулого року під час того, як він на завдання російських кураторів фотографував місцевий військкомат. 

Під час обшуку за місцем мешкання затриманого правоохоронці виявили в його ноутбуці переписку з представником держави-агресорки, який дякував за допомогу і надавав вказівки щодо моніторингу обстановки.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він заявив, що має проукраїнські погляди і неодноразово допомагав українській армії донатами. Чоловік повідомив, що вигадував дані про розташування ЗСУ та спілкувався з представником держави-агресорки «для обміну інформацією».

Нагадаємо, мешканець Ізюма отримав 12 років тюрми за роботу у “поліції” окупантів. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

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