Уночі ворог обстріляв два села на Херсонщині: загорівся дах церкви, поранена жінка

Цієї ночі російські військові обстріляли селища Білозерка та Дніпровське Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Унаслідок ворожої атаки поранення отримала місцева жителька. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газопровід. Сталося загоряння даху місцевої церкви.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом четверга 17 серпня російські окупанти 48 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 207 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників. Минулося без постраждалих.