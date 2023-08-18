Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев

Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу", – заявив Гетманцев.

Фото: Данило Гетманцев

Він додав, що виконавці затримані та дають покази на замовників.

"Якщо ви раптом хотіли дізнатися, чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня – з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами – кланами, що смокчуть кров нашої країни понад 30 років. І хребет яким ми ломаємо. Щодня", – зазначив Гетманцев.

Фото: Данило Гетманцев

Згідно з інформацією, вказаною на сайті Державної податкової служби, Євген Сокур є виконувачем обов'язків заступника голови ДПСУ, має 6 ранг державного службовця. У червні повідомлялося, що Євген Сокур представляв напрями цифровізації ДПС.

У червні журналісти програми "Гроші" присвятили випуск Євгену Сокуру. За їхньою інформацією, Сокур брав участь у відборі на посаду очільника департаменту економічного аналізу, але не пройшов. У квітні 2022 року перемогла у відборі Марин Баряхтар, проте через три дні вона відмовилася від посади. Тоді переможцем оголосили Євгена Сокура. Попри відсутність досвіду 7 травня 2022 року його призначили виконувачем обов’язки голови ДПС.