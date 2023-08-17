Колишні поліцейські-борці з наркозлочинністю змінили діяльність на гуртовий продаж наркотиків за кордон

На Київщині викрито групу наркоторговців та вилучено понад 20 тонн прекурсорів.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, експосадовець підрозділу Нацполіції по боротьбі наркозлочинністю організував злочинну групу. До неї він залучив свого колишнього колегу, який допомагав підшуковувати осіб для перевезення заборонених речовин через так звану «зеленку». Ще один учасник групи забезпечував «комунікацію».

Підозрювані збували гуртові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Вони отримували «товар» для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській області. Там виготовляли промислові об’єми психотропних речовин, у тому числі мефедрон.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення «товару», а також психотропні речовини. Все вилучене направлено для проведення експертиз.

Організатора злочинної групи затримали в порядку ст. 208 КПК України, коли він намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Пізніше на Київщині затримали ще одного підозрюваного.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, на Запоріжжі наркоторговці завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів. Протягом декількох місяців наркоділки “заробили” майже 30 млн грн.