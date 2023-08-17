“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
ГоловнаСуспільствоПодії

Колишні поліцейські-борці з наркозлочинністю змінили діяльність на гуртовий продаж наркотиків за кордон

Злочинна група виготовляла промислові об’єми психотропних речовин.

Колишні поліцейські-борці з наркозлочинністю змінили діяльність на гуртовий продаж наркотиків за кордон
Фото: Офіс Генпрокурора

На Київщині викрито групу наркоторговців та вилучено понад 20 тонн прекурсорів.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, експосадовець підрозділу Нацполіції по боротьбі наркозлочинністю організував злочинну групу. До неї він залучив свого колишнього колегу, який допомагав підшуковувати осіб для перевезення заборонених речовин через так звану «зеленку». Ще один учасник групи забезпечував «комунікацію».

Підозрювані збували гуртові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Вони отримували «товар» для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській області. Там виготовляли промислові об’єми психотропних речовин, у тому числі мефедрон.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення «товару», а також психотропні речовини. Все вилучене направлено для проведення експертиз.

Організатора злочинної групи затримали в порядку ст. 208 КПК України, коли він намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. Пізніше на Київщині затримали ще одного підозрюваного.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, на Запоріжжі наркоторговці завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів. Протягом декількох місяців наркоділки “заробили” майже 30 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies