СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі

У своїх соцмережах вона також заперечувала російську збройну агресію.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року. Тоді вона "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом". Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення всієї території нашої держави і намагалась дискредитувати українських захисників.

У подальшому деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресора. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявлено комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, що йдеться про блогерку Вікторію Коханівську.

Нагадаємо, прокремлівському релігійному блогеру Василію Чепразову загрожує 8 років тюрми за замовні “акції протесту” у Києво-печерській лаврі.