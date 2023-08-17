Головне за ніч та ранок. Четвер, 17 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану (9532) та загальної мобілізації (9533).

Про це свідчать дані карток законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Закони набувають чинності з 18 серпня.

27 липня Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. “За” проголосували 347 та 334 народних обранця відповідно.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень.

За добу 16 серпня росіяни завдали 8 ракетних та 82 авіаційних ударів, здійснили 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

За уточненою інформацією, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено 2 крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА “Shahed-136/131”.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Сили оборони знищили за минулу добу близько 480 окупантів, 5 танків та 2 крилаті ракети ворога. Загалом російська армія втратила на війні з Україною близько 256 050 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Другий за сьогоднішній ранок ворожий вертоліт Ка-52 знищили Збройні сили. На цей раз гелікоптер був ліквідований у Запорізькій області, повідомляє у Facebook 47-ма окрема механізована бригада.

Зазначається, що орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор" у районі Роботине, що на Запоріжжі. Його знищили пострілом з ПЗРК.

"На рахунку наших бійців – це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого – 16 млн доларів", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку Сили оборони ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку. Його знищив підрозділ ЗРВ Повітряних Сил.

Збройні сили мали успіх у напрямку південніше Урожайного на Донеччині, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"У напрямку південніше Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов, додавши, що українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!