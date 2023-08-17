Учора ворог завдав 80 ударів по Запорізькій області, є руйнування цивільної інфраструктури

Люди не постраждали.

Протягом середи 16 серпня окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області артилерією, безпілотниками та ракетами.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу ворог завдав 80 ударів.

"70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню", – сказав очільник ОВА.

Окрім того, росіяни обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П'ятихатки. Окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району – снаряд упав між двома селами, але не завдав шкоди.

За минулу добу надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти за 15 серпня завдали 100 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Без постраждалих.