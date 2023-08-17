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ЗСУ ліквідували за добу ще 480 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб

Учора на фронті відбулось 20 бойових зіткнень.

ЗСУ ліквідували за добу ще 480 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Сили оборони знищили за минулу добу близько 480 окупантів, 5 танків та 2 крилаті ракети ворога. Загалом російська армія втратила на війні з Україною близько 256 050 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 329 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 398 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5 169 (+17) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 272 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 641 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 773 (+0).

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Нагадаємо, Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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