ЗСУ ліквідували за добу ще 480 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб

Сили оборони знищили за минулу добу близько 480 окупантів, 5 танків та 2 крилаті ракети ворога. Загалом російська армія втратила на війні з Україною близько 256 050 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 329 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 398 (+18) од,
- артилерійських систем – 5 169 (+17) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 486 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 272 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 641 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 773 (+0).
Нагадаємо, Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.