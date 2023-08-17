ЗСУ ліквідували за добу ще 480 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб

Сили оборони знищили за минулу добу близько 480 окупантів, 5 танків та 2 крилаті ракети ворога. Загалом російська армія втратила на війні з Україною близько 256 050 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 329 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 398 (+18) од,

артилерійських систем – 5 169 (+17) од,

РСЗВ – 714 (+0) од,

засоби ППО ‒ 486 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 314 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 272 (+24),

крилаті ракети ‒ 1406 (+2),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 641 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 773 (+0).

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.