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Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими, - Ігнат

Винищувачі мали б допомогти захистити Україну від російських атак ракетами і дронами.

Ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими, - Ігнат
Фото: EPA/UPG

Найближчим часом Україна не отримає літаки F-16.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Уже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", – сказав Ігнат.

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Він зазначив, що винищувачі мали б допомогти захистити Україну від російських ракетних і дронових атак і стати частиною протиповітряної оборони України.

"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", – додав речник Повітряних сил.

Як раніше повідомлялось, очікується, що перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на F-16 американського виробництва раніше наступного літа.

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