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Команда зірок українського футболу проведе матч з командою ЗСУ, щоб зібрати гроші на дрони-камікадзе

Безпілотники хочуть придбати для ГУ розвідки.

Команда зірок українського футболу проведе матч з командою ЗСУ, щоб зібрати гроші на дрони-камікадзе
Фото: Міністерство оборони України

У суботу, 19 серпня, в Києві на стадіоні "Локомотив" зустрінуться команда зірок українського футболу та команда ЗСУ. 

Про це повідомляє isport.

Метою благодійного матча "Заради перемоги" є збір коштів на купівлю дронів-камікадзе для Головного управління розвідки України.

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У команді зірок гратимуть такі Олександр Алієв, Євген Хачеріді, Артем Федецький, Євген Селезньов та багато інших. 

Команду зірок футболу буде тренувати Віктор Леоненко. Тренером команди військових стане Віталій Кварцяний.

Нагадаємо, Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим", фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank запустили проєкт "Операція “Єдність". Його мета - забезпечити Сили оборони України 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом на загальну суму 235 мільйонів гривень.

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