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Світоліна знялася з турніру в США через проблеми зі здоров'ям

Каролін Возняцкі зіграє проти Варвари Грачової.

Світоліна знялася з турніру в США через проблеми зі здоров'ям
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№26 WTA) не виступить на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті (США).

У першому колі вона мала зустрітися з 33-річною експершою ракеткою світу, датчанкою польського походження Каролін Возняцкі (№632 WTA), яка повернулася до Туру після більш ніж трирічної паузи та народження двох дітей – Олівії та Джеймса.

Причиною відмови українки став біль у стопі, який турбував її ще після Вімблдону.

"На жаль, після Вімблдону я відчувала біль у ногах, і після Монреаля мені порадили пройти обстеження, яке показало певні проблеми, які потребують розв'язання та відпочинку, тому я не зможу грати в Цинциннаті цього року.

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Я дуже розчарована тим, що вибула, але я люблю вболівальників у Цинциннаті і люблю грати перед ними, тому це дуже важко, але я змушена скористатися порадами лікаря, які мені дали. Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити і відновитися до US Open. Дякую за розуміння", - написала Світоліна.

Зазначимо, замість Еліни проти датчанки зіграє "лаки лузер" Варвара Грачова із Франції.

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