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"Шахтар" вимагає від ФІФА відсторонити cвого гравця від футболу, - ЗМІ

Тете формально ще грвець донецького клубу.

"Шахтар" вимагає від ФІФА відсторонити cвого гравця від футболу, - ЗМІ
Тете
Фото: "Гатасарай"

23-річний бразильський вінгер Тете офіційно перейшов із донецького "Шахтаря" в турецький "Галатасарай", повідомляє пресслужба стамбульського гранду.

Півзахисник підписав контракт терміном дії до літа 2027 року за схемою 4+1.

У "Галатасараї" Тете зароблятиме 2,8 млн євро на рік, а також отримає підписний бонус у розмірі 3,1 млн євро.

Тете залишив "Шахтар", використавши спеціальне правило ФІФА Annexe 7 про можливість припинення контракту з українським клубом, що закінчувався 31 грудня поточного року. Таким чином, трансфер бразильця відбувся де-факто на правах вільного агента.

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Проте "Шахтар" звернувся до ФІФА зі скаргою на "Галатасарай" та Тете, повідомляє sport.ua. Турецький клуб українці звинувачують у тому, що той підписав бразильця без виплати відповідної компенсації, яку й зажадав отримати.

Що стосується Тете, то "гірники" нібито вимагають від ФІФА заборонити вінгеру займатися футболом, оскільки той перейшов до іншого клубу, маючи на руках діючий контракт з "Шахтарем".

Нагадаємо, Тете в минулому сезоні грав за "Ліон" та "Лестер".

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