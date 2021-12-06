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Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"

Бізнесмен і далі хоче інвестувати у клуб.

Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Рінат Ахметов
Фото: ФК "Шахтар"

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов в ефірі програми "Великий футбол" поділився планами розвитку клубу.

Зокрема, бізнесмен відповів на запитання, скільки коштів він вклав у "Шахтар" за чверть століття керівництва клубом.

"Це не головне (сума вкладень. – LB.ua). Головне – що відчуваю. Футбол – це моє життя. Я люблю футбол. Я можу сказати, як за ці 25 років у мене посивіло волосся. Коли я починав, то сивини не було, а футбол змусив мене трохи понервувати.

Для того, щоб зрозуміти, скільки він коштує (клуб. – LB.ua), його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюсь. Я хочу далі інвестувати в "Шахтар". Я хочу далі інвестувати в наші перемоги. Я хочу далі інвестувати в якість нашої гри, де ми гратимемо у яскравий, атакувальний, сміливий футбол", - заявив Ахметов.

"Клуб не продається, інвестувати в нього буду. Інвестуватиму багато. Рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб ми грали у той футбол, який хочемо бачити. Інший клуб купувати не збираюсь. Буває, чутки ходять, що щось купую. Ні. Моє серце із "Шахтарем", "Шахтар" у моєму серці, і я впевнений, що так буде завжди", - наголосив бізнесмен.

Інтерв'ю з Ахметовим - з 19:45
Раніше Ахметов був удостоєний нагороди УЄФА Football Leadership Award.

Григорій МухінГригорій Мухін
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