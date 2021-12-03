Українська каратистка Терлюга завершує рік лідеркою світового рейтингу

Анжеліка може записати олімпійський рік собі в актив.

Міжнародна федерація карате на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найкращих спортсменів за ваговими категоріями.

У категорії жіноче куміте у ваговій категорії до 55 кг рейтинг очолила українка Анжеліка Терлюга. Цікаво, що її кривдниця у фіналі токійських Олімпійських ігор-2020 болгарська спортсменка Івет Горанова розташувалася лише на десятому місці.

Інший український призер Токіо-2020 Станіслав Горуна – третій у категорії до 75 кг.

Шосте місце рейтингу окупували Різван Талібов та Аніта Серьогіна у вазі до 84 та 61 кг відповідно. Галина Мельник – сьома у вазі до 68 кг. Катерина Крива розмістилася на дев'ятому місці у ваговій категорії до 50 кг.