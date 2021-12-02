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"Баварії" заборонили проводити домашні матчі з глядачами

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, незалежно від ухваленого рішення в рамках країни, оголосив про футбольні матчі без глядачів у Баварії.

"Баварії" заборонили проводити домашні матчі з глядачами
"Альянц Арена"
Фото: Википедия

У Бундеслізі через поширення коронавірусу обмежено відвідуваність матчів, повідомляє Kicker.

Відвідуваність скорочено до 50% від місткості арени, утім допускатимуть щонайбільше 15 тисяч осіб. При цьому влада окремих федеральних земель планує заборонити проводити матчі з глядачами.

Зокрема, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав до загальнонаціональної заборони. І незалежно від ухваленого рішення в рамках країни, оголосив про футбольні матчі без глядачів у Баварії.

У зв'язку з цим однойменний клуб буде змушений грати за порожніх трибун.

"Баварія" лідирує в Бундеслізі з 31 очком після 13 матчів. У дортмундської "Боруссії" на очко менше й друга позиція. 4 грудня команди проведуть очний матч у Дортмунді.

Григорій МухінГригорій Мухін
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