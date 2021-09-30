У Мюнхені проти "Баварії" київські "динамівці" провели свій другий матч групового етапу Ліги чемпіонів.
Поєдинок двох національних чемпіонів завершився нищівною поразкою українського клубу - 0:5.
Багато що визначило пенальті, реалізоване господарями на 12-й хвилині.
Надалі швидкість, запропонована баварцями, виявилася не під силу гостям. Забивши до перерви ще один гол - дублем відзначився Роберт Левандовський, "Баварія" ще три поклала в другому таймі.
Прекрасним голом відзначився Лерой Сане.
Результат для киян міг бути ще гіршим, але підлеглі Юліана Нагельсмана вирішили зупинитися на цифрі 5.
Після перемоги "Бенфіки" над "Барселоною" (3:0) "Динамо" з одним очком замикає квартет Е.
Оновлення. Огляд матчу "Баварія" - "Динамо".