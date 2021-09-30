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"Баварія" поставила "Динамо" на коліна (оновлено)

Німецька машина розкрутила своє динамо до максимальних обертів.

Фото: EPA/UPG

У Мюнхені проти "Баварії" київські "динамівці" провели свій другий матч групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок двох національних чемпіонів завершився нищівною поразкою українського клубу - 0:5.

Багато що визначило пенальті, реалізоване господарями на 12-й хвилині.

Надалі швидкість, запропонована баварцями, виявилася не під силу гостям. Забивши до перерви ще один гол - дублем відзначився Роберт Левандовський, "Баварія" ще три поклала в другому таймі.

Прекрасним голом відзначився Лерой Сане.

Результат для киян міг бути ще гіршим, але підлеглі Юліана Нагельсмана вирішили зупинитися на цифрі 5.

Після перемоги "Бенфіки" над "Барселоною" (3:0) "Динамо" з одним очком замикає квартет Е.

Оновлення. Огляд матчу "Баварія" - "Динамо".

Григорій МухінГригорій Мухін
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