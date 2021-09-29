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Менні Пак'яо офіційно оголосив про завершення кар'єри

Легендарний філіппінець остаточно повісив рукавички на цвях.

Good bye boxing
Good bye boxing

Перший і єдиний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях і екслідер рейтингу pound-for-pound, легендарний філіппінець Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO) офіційно оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри.

На своїй сторінці у Twitter Менні повідомив, що прощається з боксом.

"Спасибі найбільшим фанатам і найвеличнішому спорту у світі. Дякую всім вам за всі прекрасні спогади. Це найскладніше рішення, яке я коли-небудь приймав, але я з ним змирився. Йдіть за своїми мріями, старанно працюйте і спостерігайте, що станеться. Прощавай, бокс".

Нагадаємо, півтора місяця тому Pac Man одноголосним рішенням суддів програв кубинцеві Йорденісу Угасу (27-4, 12 KO).

Григорій МухінГригорій Мухін
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