Менні Пак'яо офіційно оголосив про завершення кар'єри

Good bye boxing

Перший і єдиний ексчемпіон світу у восьми вагових категоріях і екслідер рейтингу pound-for-pound, легендарний філіппінець Менні Пак'яо (62-8-2, 39 KO) офіційно оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри.

На своїй сторінці у Twitter Менні повідомив, що прощається з боксом.

"Спасибі найбільшим фанатам і найвеличнішому спорту у світі. Дякую всім вам за всі прекрасні спогади. Це найскладніше рішення, яке я коли-небудь приймав, але я з ним змирився. Йдіть за своїми мріями, старанно працюйте і спостерігайте, що станеться. Прощавай, бокс".

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

Нагадаємо, півтора місяця тому Pac Man одноголосним рішенням суддів програв кубинцеві Йорденісу Угасу (27-4, 12 KO).