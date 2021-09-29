Фото: EPA/UPG Юрій Вернідуб

Напередодні в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів тираспольський "Шериф" в Мадриді сенсаційно обіграв "Реал" з рахунком 2:1.

На післяматчевій пресконференції головний тренер молдовського клубу Юрій Вернидуб намагався зберігати спокій, але емоції брали своє.

"Я дуже щасливий після такої гри з таким клубом, як "Реал Мадрид" і виграти 2:1 ... Емоції зашкалюють. Я дуже вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Ми дійсно команда", - заявив український фахівець.

"В нашу сторону летіли стріли від великих футболістів, що "Шерифу" не місце в Лізі чемпіонів, але ми доводимо, що це наше місце і ми заслужено здобули це місце", - заочно відповів Вернидуб ексфутболістові "Ліверпуля" і збірної Нідерландів Дірку Кюйту, який заявив, що "таким командам, як "Шериф Тирасполь", нічого робити в Лізі чемпіонів".

Dirk Kuyt: ''I know the Champions League is a tournament for champions but teams like Sheriff Tiraspol have nothing to do in the Champions League.'' #UCL #SHEDZG pic.twitter.com/3dl5ONvTt2 — Football24/7 (@foet247europa) August 17, 2021

Разом з тим, головний тренер "Шерифа" в спілкуванні з журналістами приділив увагу обраної тренерським штабом тактики на матч з "Реалом".

"Що стосується гри, то ми розуміли, що всю гру нам доведеться оборонятися, що ми і робили. Але ми дуже грамотно оборонялися, робили це добре і виходили в контратаки.

Ми вели в рахунку, потім "Реал" зрівняв з пенальті, ми забили гол, який не зарахували, напевно, було поза грою, але ми здійснили ще одне диво в самому кінці і забили ще один м'яч, і, тим самим, вирвали перемогу", - задоволено заявив Вернидуб.

"Я дуже щасливий і пишаюся клубом "Шериф" і особливо моїми хлопцями, які сьогодні зробили це чудо і продовжили наше життя в казці", - підвів підсумки переможного для своєї команди поєдинку головний тренер молдавського клубу.

"Ми будемо працювати від гри до гри. Ми не думаємо про те, що здійснили щось надприроднє. Ми крок за кроком будемо йти вперед, а там подивимося, куди зайдемо. Ще чотири гри, шлях довгий.

І мені і всім хлопцям хотілося б вийти в плей-оф, але як воно буде побачимо в грудні в Україні, коли буде останній матч з донецьким "Шахтарем", - підсумував коуч "Шерифа".

По прильоту в Тирасполь Вернидуб дав ще одне експрес-інтерв'ю, але вже місцевим журналістам.

У ньому, зокрема, український фахівець повідомив, що у нього була коротка зустріч зі своїм співвітчизником Андрієм Луніним, який залишився в запасі матчу на "Сантьяго Бернабеу", і який раніше виступав під керівництвом Вернидуба в "Зорі".

Наставник "Шерифа" зазначив, що саме за сприянні Луніна Лука Модріч подарував Вернидубу для його онука свою футболку.

Крім того, український фахівець ще раз згадав слова Кюйта, заявивши, що нідерландець кілька поквапився зі словами, і що "Шериф" знаходиться там, де і повинен бути, і що команда цього заслужила.