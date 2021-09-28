На зустрічі з журналістами чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Олександр Усик розповів, що кілька ударів Джошуа дійсно приголомшили його.

"У Джошуа досить відчутні удари, можете подивитися на моє обличчя. Розсічення було, коли ми вдарилися головами і потім його легенький удар джебом, який добив рану. Трохи кров заливала.

Фото: Марк Робінсон/MATCHROOM BOXING Олександр Усик і Ентоні Джошуа

Не буду приховувати, що були відчутні удари в підборіддя і живіт, які відправляли мене до Ілона Маска", - з гумором зазначив українець.

"У бою зашкалює адреналін, емоції, і тільки після бою відчуваєш всі отримані удари. У рингу дуже сконцентрований на своїх діях. Хочу сказати спасибі команді", - додав Усик.

Нагадаємо, Усик злетів на друге місце в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.