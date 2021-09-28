Майк Тайсон заявив, що побив би і Усика, і Джошуа

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон розчарований рівнем боксу, який продемонстрували українець Олександр Усик (19-0, 13 KO) і британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Після перегляду бою Джошуа - Усик думаю, що, можливо, того вечора в них був невдалий день. Після такого виступу ви дійсно вважаєте, що вони могли б побити мене на моєму піку?" - написав Тайсон у твіттері.

After watching the Joshua vs Usyk fight, maybe they had a bad day that night. From that performance do you really think they could have beat me in my prime? — Mike Tyson (@MikeTyson) September 27, 2021

Зазначимо, що Усик переміг Джошуа одностайним рішенням суддів, відібравши пояси WBA, WBO, IBF і IBO, якими володів британець.

Нагадаємо, українець злетів на друге місце в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагових категорій.