Майк Тайсон спростував інформацію, що його бій із Холіфілдом не відбудеться, і назвав дату

Фото: фотоколаж xsport.ua Майк Тайсон

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон спростував інформацію менеджера іншого екс-чемпіона Евандера Холіфілда Кріса Лоуренса про те, що команда "Залізного Майка" відкинула пропозицію на 25 млн доларів і що переговори про поєдинок зайшли в глухий кут.

Тайсон анонсував проведення виставкового бою з Холіфілдом 29 травня.

Про це Майк заявив у прямому ефірі інстаграму Haute Living. Подія має відбутися на стадіоні Hard Rock Stadium в Маямі.

Свого часу Холіфілд двічі перемагав Тайсона: 1996 року - технічним нокаутом в 11-му раунді, а 1997-го - в матчі-реванші в результаті дискваліфікації Майка в третьому раунді. Тоді Тайсон відкусив Холіфілду шматок вуха.

Останній поєдинок на професійному рингу Холіфілд провів 2011 року, відправивши в нокаут Браяна Нільсена.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю.