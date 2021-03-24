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Українські шпажисти завоювали "срібло" на етапі Кубка світу в Росії

У фіналі командних змагань наша команда поступилася збірній Італії.

Фото: НОК України

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Романа Свічкаря, Ігоря Рейзліна і Анатолія Герея завоювала "срібло" в командному турнірі на етапі Кубка світу в російській Казані.

Наші мушкетери у фіналі турніру поступилися збірній Італії.

Українці були близькими до перемоги - перед підсумковим поєдинком наш квартет вигравав із рахунком 37:30, але Анатолій Герей дозволив супернику зробити камбек на останніх секундах, тож Італія виграла з рахунком 44:43.

Варто сказати, що вихід у фінал турніру гарантував чоловічій збірній України олімпійську ліцензію в Токіо-2020.

Раніше на цьому ж етапі КС Рейзлін виграв "золото" в індивідуальному заліку.

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