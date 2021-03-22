Гімн України звучав у російській Казані: український шпажист виграв "золото" етапу Кубка світу

Українець Ігор Рейзлін виграв золоту медаль на етапі Кубка світу з фехтування, який проходить у Казані.
37-річний український шпажист на шляху до фіналу обіграв єгиптянина Ахмеда Ель-Саєда (15:7), а у фінальній сутичці переміг чинного чемпіона світу, угорця Гергея Шиклоше (15:11).
Нагадаємо, Рейзлін є дворазовим призером чемпіонату світу 2019 року в Будапешті. Цього року він став кавалером ордена Данила Галицького.
Сьогодні відбудуться командні змагання, за підсумками яких стануть відомі володарі олімпійських ліцензій.