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Гімн України звучав у російській Казані: український шпажист виграв "золото" етапу Кубка світу

Ігор Рейзлін був найкращим у шпазі.

Ігор Рейзлін
Фото: FIE
Ігор Рейзлін

Українець Ігор Рейзлін виграв золоту медаль на етапі Кубка світу з фехтування, який проходить у Казані.

37-річний український шпажист на шляху до фіналу обіграв єгиптянина Ахмеда Ель-Саєда (15:7), а у фінальній сутичці переміг чинного чемпіона світу, угорця Гергея Шиклоше (15:11).

Фото: FIE
Українець вдруге в кар'єрі домігся золотої нагороди етапу Кубка світу. Два роки тому він виграв змагання в Берні.

Нагадаємо, Рейзлін є дворазовим призером чемпіонату світу 2019 року в Будапешті. Цього року він став кавалером ордена Данила Галицького.

Сьогодні відбудуться командні змагання, за підсумками яких стануть відомі володарі олімпійських ліцензій.

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