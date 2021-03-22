Через рішення проводити Олімпіаду без глядачів з-за кордону Японія недоотримає майже 1,5 млрд доларів

Японія недоотримає близько 150 млрд єн (1,37 млрд доларів) через рішення проводити Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без уболівальників з-за кордону, повідомляє "Спорт-Экспресс" із посиланням на дані економістів дослідного інституту Nomura.

Дані засновані на аналізі внутрішнього ринку і рівня споживання з боку іноземних туристів до пандемії коронавірусу. Найбільше постраждають готельний і ресторанний бізнес. Додаткові втрати можуть виникнути, якщо організатори Ігор вирішать обмежити кількість японських глядачів на трибунах під час змагань.

Ігри в Токіо мали вілбутися з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію Олімпіада була перенесена на наступний рік, і тепер вона пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року.