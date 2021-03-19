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"Манчестер Юнайтед" підписав контракт із новим титульним спонсором на £235 млн

Угода з TeamViewer розрахована на 5 років.

"Манчестер Юнайтед" на своїй офіційній сторінці в Instagram оголосив про підписання п'ятирічної угоди з новим спонсором, логотип котрого буде розміщено на формі першої команди - ним стала міжнародна технічна компанія TeamViewer.

Партнерські відносини набудуть чинності із сезону 2021-2022. Угода розрахована на 5 років. Упродовж її чинності МЮ отримає 235 млн фунтів.

Тож замість логотипа Chevrolet, який співпрацює з "червоними дияволами" з 2014 року, на футболках команди з'явиться TeamViewer. 

Зазначимо, контракт із Chevrolet приносить "МанЮнайтед" близько 64 млн фунтів за сезон.

TeamViewer - розробник програмного забезпечення в Європі. Програмний продукт TeamViewer встановлено на більш ніж 2,5 млрд пристроїв.

TeamViewer GmbH була заснована 2005 року в Німеччині.

"Ми дуже пишаємося тим, що встановлюємо партнерські відносини з однією з найдинамічніших і найцікавіших компаній - розробників програмного забезпечення. Можливість взаємодіяти і підтримувати зв'язок дуже важлива для спільноти наших уболівальників, що налічує 1,1 мільярда чоловік. Ми з нетерпінням чекаємо на можливості попрацювати з TeamViewer", - заявив після підписання угоди керівний директор "Манчестера Юнайтед" Річард Арнольд.

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