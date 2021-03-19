Фото: EPA/UPG Стівен Джеррард жестикулює Ондржею Коларжу

Поєдинок у відповідь стадії 1/8 фіналу Ліги Європи "Рейнджерс" - "Славія" на стадіоні "Айброкс" видався гарячим і багатим на події (нагадаємо, перший матч у Чехії завершився нічиєю - 1:1).

Відкрили рахунок на 14-й хвилині гості: зробив це в британському стилі нігерієць Пітер Олаїнка - 0:1.

Однак основні події розгорнулися в другому таймі. На 62-й хвилині півзахисник господарів Кемар Руф, який вийшов на заміну, у стилі кунг-фу вгатив бутсом по голові голкіпера чеської команди Ондржея Коларжа, якого довелося замінити, а Руфа - вилучити.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Кемар Руф

Зазначимо, Кемар провів на полі лише 7 хвилин.

Через 11 хвилин захисник "Рейнджерс" Леон Балогун грубо в'їхав у ногу суперника, за що отримав від ізраїльського арбітра Ореля Грінфельда другу жовту картку - і господарі залишилися вдев'ятьох. А гості зусиллями Ніколае Станчу покарали суперника за грубість, реалізувавши штрафний удар - 0:2. Тож "Славія" пройшла у чвертьфінал.

Після матчу головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард звинуватив захисника чеської команди Ондржея Куделу в расизмі. За словами англійського фахівця, жертвою став півзахисник шотландців Глен Камара.

Фото: EPA/UPG Сутичка Камари і Кудели

"Я злий. Це дуже прикро. У футболі відбувається дуже багато таких речей. Усе, що я можу підтвердити, це те, що мій гравець сказав мені, що він зазнав расистської образи.

У мене дуже і дуже тісні стосунки з Камарою. Я довіряю йому як собі самому, на всі 100%. Інші гравці навколо нього теж чули ці образи", - цитує Джеррарда BT Sport.

"І я, і Глен хочемо розібратися в цьому. Тепер ця ситуація - прерогатива УЄФА. Сподіваюся, що це не будуть замовчувати.

Я намагався гукнути Глена під час гри. Планував запитати в нього, чи хоче він піти з поля. Я підтримав би його, яким би не було його рішення, але гравці залишилися на полі, це було їхнє рішення", - зазначив Стівен.

Натомість чеська сторона заявила, що Куделу побили після матчу, і спростовує, що їхній футболіст образив гравця "Рейнджерс" на расистському ґрунті.

"Славія" категорично заперечує проти того, що Ондржей Кудела якимось чином ображав гравця суперника. Ба більше, після матчу на нього напали", - заявив президент "Славії" Ярослав Тврдик.

Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, ze hrac Ondrej Kudela jakkoliv rasisticky urazil hrace soupere. Sokuje nas, ze po zapase doslo k fyzickemu napadeni naseho hrace. Na zadost Slavie pripad resi mistni policie. Prejeme si podrobne vysetrovani cele situace ze strany UEFA. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

За його словами, клуб навіть попросив втрутитися місцеву поліції. І також закликав УЄФА розслідувати ситуацію.

Цю інформацію підтвердив і чеський журналіст Іржі Гошек, який заявив, що Куделу побили просто на полі після фінального свистка.

Журналіст не уточнив, хто саме побив Куделу, але підкреслив, що через інцидент празька команда не змогла самостійно покинути стадіон і викликала поліцію.