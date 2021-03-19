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У матчі Ліги Європи гравця "Славії" побили за расистську образу футболіста "Рейнджерс"

Обидві команди вимагають від УЄФА провести розслідування.

Стівен Джеррард жестикулює Ондржею Коларжу
Фото: EPA/UPG
Стівен Джеррард жестикулює Ондржею Коларжу

Поєдинок у відповідь стадії 1/8 фіналу Ліги Європи "Рейнджерс" - "Славія" на стадіоні "Айброкс" видався гарячим і багатим на події (нагадаємо, перший матч у Чехії завершився нічиєю - 1:1).

Відкрили рахунок на 14-й хвилині гості: зробив це в британському стилі нігерієць Пітер Олаїнка - 0:1.

Однак основні події розгорнулися в другому таймі. На 62-й хвилині півзахисник господарів Кемар Руф, який вийшов на заміну, у стилі кунг-фу вгатив бутсом по голові голкіпера чеської команди Ондржея Коларжа, якого довелося замінити, а Руфа - вилучити.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Зазначимо, Кемар провів на полі лише 7 хвилин.
Кемар Руф
Фото: EPA/UPG
Кемар Руф

Через 11 хвилин захисник "Рейнджерс" Леон Балогун грубо в'їхав у ногу суперника, за що отримав від ізраїльського арбітра Ореля Грінфельда другу жовту картку - і господарі залишилися вдев'ятьох. А гості зусиллями Ніколае Станчу покарали суперника за грубість, реалізувавши штрафний удар - 0:2. Тож "Славія" пройшла у чвертьфінал.

Після матчу головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард звинуватив захисника чеської команди Ондржея Куделу в расизмі. За словами англійського фахівця, жертвою став півзахисник шотландців Глен Камара.

Сутичка Камари і Кудели
Фото: EPA/UPG
Сутичка Камари і Кудели

"Я злий. Це дуже прикро. У футболі відбувається дуже багато таких речей. Усе, що я можу підтвердити, це те, що мій гравець сказав мені, що він зазнав расистської образи.

У мене дуже і дуже тісні стосунки з Камарою. Я довіряю йому як собі самому, на всі 100%. Інші гравці навколо нього теж чули ці образи", - цитує Джеррарда BT Sport.

"І я, і Глен хочемо розібратися в цьому. Тепер ця ситуація - прерогатива УЄФА. Сподіваюся, що це не будуть замовчувати.

Я намагався гукнути Глена під час гри. Планував запитати в нього, чи хоче він піти з поля. Я підтримав би його, яким би не було його рішення, але гравці залишилися на полі, це було їхнє рішення", - зазначив Стівен.

Натомість чеська сторона заявила, що Куделу побили після матчу, і спростовує, що їхній футболіст образив гравця "Рейнджерс" на расистському ґрунті.

"Славія" категорично заперечує проти того, що Ондржей Кудела якимось чином ображав гравця суперника. Ба більше, після матчу на нього напали", - заявив президент "Славії" Ярослав Тврдик.

За його словами, клуб навіть попросив втрутитися місцеву поліції. І також закликав УЄФА розслідувати ситуацію.

Цю інформацію підтвердив і чеський журналіст Іржі Гошек, який заявив, що Куделу побили просто на полі після фінального свистка.

Журналіст не уточнив, хто саме побив Куделу, але підкреслив, що через інцидент празька команда не змогла самостійно покинути стадіон і викликала поліцію.

Огляд матчу "Рейнджерс" - "Славія".

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