Кияни програли і другий матч "Вільярреалу".

В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на "Естадіо-де-ла-Кераміка" в Вільярреалі "Динамо" зустрічалося з однойменним клубом і, як і тиждень тому поступилося з рахунком 0:2.

У дебюті зустрічі динамівці створили біля воріт Серхіо Асенхо небезпечний момент, але Віталій Буяльський своїм шансом не скористався.

А через 2 хвилини рахунок в матчі був відкритий. Жерар Морено злетів вище всіх і з семи метрів головою переправив м'яч у ворота Георгія Бущана.

А коли на 36-й хвилині він же подвоїв перевагу своєї команди, гра в залишку часу перетворилася на двосторонній тренувальний спаринг - питання про переможця даної стадії турніру перетворився на відверту формальність.

Не варто дорікати футболістів "Динамо" вильотом в 1/8 фіналу ЛЄ - така сьогоднішня реальність.

Огляд матчу "Вільярреал" - "Динамо".