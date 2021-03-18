Найдорожчий гравець в історії "Реала" може завершити кар'єру через травму

Лідера атак "Реала" Едена Азара останнім часом переслідують травми.

Зокрема, 30-річного бельгійця турбує гомілкостоп, який він постійно травмує, вибуваючи на тривалий час із тренувального процесу.

Спортивний лікар Хосе Гонсалес Перес поділився подробицями майбутньої операції Азара.

"Третя операція на гомілкостопі дуже ризикована для Азара. Є ризик, що він не зможе знову грати у футбол.

Без операції Азар зможе повернутися до тренувань приблизно через місяць, але не почати грати. З власного досвіду скажу, що мені складно уявити повернення Азара в цьому сезоні.

Поки він не відновиться на всі сто відсотків, йому не можна повертатися на поле. Якщо футболіст починає грати після тривалого терміну поза грою через травму, як слід не потренувавшись, природно, що він знову травмується".

🚨🎙| Doctor Gonzalez:



“A third operation on Eden Hazard's ankle is very risky, there could be the possibility that the player would not play football again.”@ElTransistorOC — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 17, 2021

🎙| Doctor Gonzalez:



“Until Hazard is completely 100%, he should not return to the pitch. If a player returns after a long injury with hardly any training, the most normal thing is that he will injure himself again.” — Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 17, 2021

Нагадаємо, Еден перейшов до "Королівського клубу" з "Челсі" влітку 2019 року. Сума трансферу склала 100 млн євро. Так Азар став найдорожчим гравцем "Реала" після Гарета Бейла, який перейшов у команду за 101 млн у 2013 році. Проте за рахунок усіляких бонусів ця сума може збільшитися на 40%.