Екснаставник "Шахтаря" відмовився очолити московський "Спартак"

Сьогодні пройдуть поєдинки-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Зокрема, в Києві за зачиненими дверима НСК "Олімпійський" "Шахтар" спробує відіграти в "Роми" гандикап у три м'ячі, отриманий тиждень тому в Римі.

Для нинішнього наставника Romanista Паулу Фонсеки це буде другий матч проти своєї колишньої команди.

Напередодні стало відомо, що 48-річний португалець відмовився від пропозиції очолити московський "Спартак", повідомляє Tuttomercatoweb.com.

У російському клубі наставника "Роми" розглядали як заміну Доменіко Тедескі, який піде наприкінці сезону.

Однак Фонсека хоче залишитися в "Ромі", контракт з якою закінчується в кінці нинішнього сезону. Швидше за все, португалець покине клуб, якщо не зуміє кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Зараз "Рома" займає 6 місце в турнірній таблиці Серії А, на два очки відстаючи від "Аталанти", яка замикає топ-4.