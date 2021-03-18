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Голи Мессі і Салаха увійшли в номінацію матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Компанію їм складуть точні постріли Мюріеля і Де Брейне.

Ліонель Мессі
Фото: iffhs.de
Ліонель Мессі

УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гола матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У квартет потрапив капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який відзначився чудовим ударом здалеку в матчі з ПСЖ, півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін Де Брейне, який відкрив рахунок у матчі проти "Боруссії" М., форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах, гол котрого в матчі з "Лейпцигом" став переможним, а також партнер Віктора Коваленка і Руслана Маліновського по "Аталанті" Луїс Мюріель, який забив "Реалу" зі штрафного.

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