Фото: iffhs.de Ліонель Мессі

УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гола матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У квартет потрапив капітан "Барселони" Ліонель Мессі, який відзначився чудовим ударом здалеку в матчі з ПСЖ, півзахисник "Манчестера Сіті" Кевін Де Брейне, який відкрив рахунок у матчі проти "Боруссії" М., форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах, гол котрого в матчі з "Лейпцигом" став переможним, а також партнер Віктора Коваленка і Руслана Маліновського по "Аталанті" Луїс Мюріель, який забив "Реалу" зі штрафного.