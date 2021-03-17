Сергій Карасьов і Ко. показали, що мають свою думку з приводу руху Black Lives Matter.

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Перед стартовим свистком усі гравці традиційно стали на коліно на знак солідарності з рухом Black Lives Matter (Життя темношкірих важливі).

При цьому головний арбітр матчу Сергій Карасьов і його суддівська бригада: Ігор Демешко, Максим Гаврилін (усі - Росія) і Олексій Кульбака (Білорусь) - не опустилися на коліно.

Зазначають, що УЄФА не застосовуватиме санкцій до бригади Карасьова за це, повідомляє "Спорт-Экспресс", посилаючись на РИА Новости.

"Гравці, тренери й офіційні особи матчу самі вирішують, чи хочуть вони стати на коліно. Відповідно, за невиконання цього дисциплінарних стягнень не передбачено", - цитує агентство відповідь УЄФА на інформаційний запит.

BLM став одним із символів протестів проти поліцейського свавілля щодо чорношкірих у США.

Нагадаємо, в Англійській прем'єр-лізі гравець уперше не опустився на коліно перед матчем.