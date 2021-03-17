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Бензема повторив феноменальне досягнення Мессі і Рауля в Лізі чемпіонів

"Реал" вийшов до чвертьфіналу.

Карім Бензема
Фото: EPA/UPG
Карім Бензема

Напередодні "Реал" на класі виграв і другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аталанти" - 3:1.

Відкрив рахунок в матчі Карім Бензема.

Таким чином, 33-річний француз відзначився в рамках ЛЧ в 17-м календарному році поспіль. Завдяки цьому голу уродженець Ліона на прізвисько El Gato (кіт) зумів повторити рекорд колишнього свого партнера по "Реалу" Рауля, а також нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, які також забивали в ЛЧ 17 років поспіль.

Додамо, що гол у ворота "Аталанти" став для Каріма 70 в турнірі.
Більше за нього забивали лише Кріштіану Роналду - 134, Ліонель Мессі - 120, Роберт Левандовскі - 72 і Рауль - 71.

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