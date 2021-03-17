Бензема повторив феноменальне досягнення Мессі і Рауля в Лізі чемпіонів

Напередодні "Реал" на класі виграв і другий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Аталанти" - 3:1.
Відкрив рахунок в матчі Карім Бензема.
Таким чином, 33-річний француз відзначився в рамках ЛЧ в 17-м календарному році поспіль. Завдяки цьому голу уродженець Ліона на прізвисько El Gato (кіт) зумів повторити рекорд колишнього свого партнера по "Реалу" Рауля, а також нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, які також забивали в ЛЧ 17 років поспіль.
⚽ - Karim @Benzema equals the Champions League record of scoring a goal in most different calendar years: 17 by Raúl and Lionel Messi. #RealMadridAtalanta #UCL— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 16, 2021
21 - Karim Benzema 🇫🇷 (21) ha marcado al menos 15 goles más que cualquier otro jugador del @realmadrid esta temporada en todas las competiciones (Casemiro 🇧🇷, 6). Además, el francés ha marcado su gol n.º 70 en la @LigadeCampeones, el quinto mejor registro. Zarpazo. pic.twitter.com/REAKXn0ex9— OptaJose (@OptaJose) March 16, 2021