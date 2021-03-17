У Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано" пройшов повторний поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Аталантою".

Як і три тижні тому перемогу святкували мадридці - 3:1.

У перші хвилини зустрічі гості спробували створити пресинг, але "бланкос" з цим тиском суперника благополучно впоралися і надалі підтвердили статус фаворита.

На 34-й хвилині Лука Модріч скористався помилкою голкіпера "Аталанти" Марко Спортьелло при винесенні м'яча, забезпечив результативним пасом Каріма Бензема, який в дотик з 14-ти метрів відправив м'яч у нижній кут воріт - 1:0.

А коли на 60-й хвилині Вінісіус Жуніор заробив пенальті, а Серхіо Рамос його реалізував - стало остаточно ясно, що "Королівський клуб" виходить до чвертьфіналу турніру.

У завершальну 10-хвилинку команди обмінялися голами - на м'яч Луїса Мюріеля, забитий колумбійцем на 83-й хвилині (2:1), через дві хвилини своїм голом відповів Марко Асенсио - 3:1.

І за сумою двох матчів (4:1) "Реал" вийшов у наступний раунд плей-офф.

Українець Руслан Малиновський відіграв весь матч. Віктор Коваленко до складу "Аталанти" не потрапив.

Огляд матчу "Реал" - "Аталанта".