СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ГоловнаСпорт

УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Ерлінг Голанд виграв чергову індивідуальну нагороду.

Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів став форвард дортмундської "Боруссії" Ерліг Голанд, повідомляють на офіційному сайті УЄФА.

20-річний норвежець оформив дубль у домашньому матчі 1/8 фіналу проти "Севільї" (2:2).

На звання найкращого гравця також претендували хавбек "Порту" Сержіу Олівейра, півзахисник "Ліверпуля" Фабіньо і воротар ПСЖ Кейлор Навас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також