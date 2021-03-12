УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів став форвард дортмундської "Боруссії" Ерліг Голанд, повідомляють на офіційному сайті УЄФА. ⚫️🟡 Эрлинг Холанн - Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! 🥇



⚽️⚽️ 🆚 Севилья pic.twitter.com/6GR8du2vpe — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 12, 2021

20-річний норвежець оформив дубль у домашньому матчі 1/8 фіналу проти "Севільї" (2:2).

На звання найкращого гравця також претендували хавбек "Порту" Сержіу Олівейра, півзахисник "Ліверпуля" Фабіньо і воротар ПСЖ Кейлор Навас.