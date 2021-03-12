Програш "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Європи негативно позначився на Україні в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи збентежили українських фанів. І "Динамо", і "Шахтар" програли свої матчі "Вільярреалу" (0:2) і "Ромі" (0: 3) відповідно і поставили під велике питання проходження в наступну стадію турніру.

При цьому дві поразки негативно позначилися на становищі країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Адже Шотландія силами єдиного свого представника "Глазго Рейнджерс", який на виїзді зіграв унічию зі "Спартою" (1:1), здобула 0,25 бала і збільшила відрив від України до 0,275.

Нагадаємо, 11 місце дозволяє асоціації розраховувати, що її найкраща команда потрапить у групу Ліги чемпіонів безпосередньо - для цього потрібно лише, щоб тріумфатор Ліги чемпіонів-2021/22 також завоював путівку на цей турнір через свій чемпіонат.

У той самий час чемпіони асоціацій, які зайняли 12-те і 13-те місця в таблиці, стартують у турнірі з кваліфікації. Ба більше, володар Кубка країни №13 почне кваліфікацію Ліги Європи на раунд раніше, ніж №7-12.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 12 березня 2021 року.