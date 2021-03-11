Інформатори WADA Cтепанови звинуватили Росію в порушенні прав людини і подали позов

Фото: sportsintegrityinitiative.com Юлія і Віталій Степанови

Інформатори Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у справі масштабної допінг-програми РФ Юлія і Віталій Степанови подали позов проти Росії, адресований Верховному комісару ООН з прав людини, повідомляє Sports Integrity Initiative.

У позові сказано, що здійснення Росією державної допінг-програми порушує їхні права людини. Вона, на думку адвокатів, порушує статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП), в якій сказано: "Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принизливого для гідності поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам".

Крім того, Степанови звинуватили Росію в порушенні п. 3 статті 8 МПГПП: "Нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов'язкової праці". На думку адвокатів, участь у державній допінг-програмі є примусовою працею.

34-річна Юлія Степанова стверджує, що не мала вибору, крім як брати участь у "медичному або науковому" експерименті, яким була система державного допінгу. Обставини, за яких це відбувалося, не залишали можливості для вільної та поінформованої згоди, оскільки її засоби до існування залежали від участі в державній програмі. Весь позов займає 128 сторінок.

Нагадаємо, у грудні 2014 року легкоатлетка Степанова, яка спеціалізується в бігу на середні дистанції, і її чоловік - колишній головний фахівець освітнього відділу Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), стали героями фільму німецької телекомпанії ARD. У ньому стверджувалося, що російські легкоатлети систематично приймали заборонені препарати за вказівкою своїх тренерів. Організоване після ефіру незалежне розслідування WADA закінчилося дискваліфікацією Російської федерації легкої атлетики.

У 2016 році Степанови мусили емігрувати спочатку до Канади, а потім у США після того, як був зламаний обліковий запис електронної пошти Юлії та її обліковий запис в антидопінговій адміністрації WADA, а також Система управління (ADAMS), в якій спортсмени повинні вказати місце, де вони будуть доступними для тестування.