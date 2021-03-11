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Мессі стояв на порозі створення дива, але в чвертьфінал Ліги Чемпіонів пройшов ПСЖ

Відбулися ще два матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу.

Мессі стояв на порозі створення дива, але в чвертьфінал Ліги Чемпіонів пройшов ПСЖ
ПСЖ
Фото: EPA/UPG

Через три тижні на тій же "Пушкаш Арені" в Будапешті знову зустрілися "Ліверпуль" і РБ "Лейпциг" в матчі відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Цього разу в ролі номінальних господарів виступали підопічні Юргена Клоппа. Але, від зміни місць доданків сума не змінилася - "червоні" в точності продублювали результат першого матчу - 2:0 і вийшли до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Лейпциг".

Куди захоплюючи склався поєдинок в Парижі, де "Барселона" в поєдинку проти "Парі Сен-Жермен" спробувала ліквідувати гандикап першого матчу в Каталонії (1:4).

Підопічні Рональда Кумана з перших хвилин прибрали ініціативу до своїх рук і створили ряд небезпечних моментів, але рахунок відкрили господарі - на 31-й хвилині в штрафній гостей впав Мауро Ікарді і англійський рефері Ентоні Тейлор при підказці VAR вказав на 11-метрову позначку.

Кіліан Мбаппе був точний - 1:0 і всім здалося, що інтрига в матчі померла. Але, тільки не футболістам "Барселони".

Через 6 хвилин Ліонель Мессі з 25-ти метрів послав керований снаряд у верхній кут воріт - 1:1. Гра ще більше розкрилася, а нерви ще більше натягнулися і на 45+1 хвилині вони не витримали у захисника парижан Лайвена Кюрзава, який у власному штрафному майданчику порушив правила на Антуані Грізманні. Пенальті.

Реалізуй Мессі 11-метровий і всіх би чекав зовсім інший другий тайм. Але, у голкіпера Кейлора Наваса були свої види на другу половину зустрічі.

Лео пробив сильно, але нехитро і костаріканец парирував його удар.

Мессі потрапив в надійні руки
Фото: EPA/UPG
Мессі потрапив в надійні руки
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Танець аргентинських пастухів "Гаучо"
Фото: EPA/UPG
Танець аргентинських пастухів "Гаучо"
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Сейв Наваса наклав відбиток на другий тайм. "Барселона" продовжувала шукати моменти біля чужих воріт, але робила вона це вже без колишнього ентузіазму і блиску, і ПСЖ довів матч до нічійної гавані.

Огляд матчу ПСЖ - "Барселона".

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