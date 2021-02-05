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"Лейпцигу" заборонили проводити в Німеччині матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля"

У кращому разі поєдинок пройде на нейтральному полі.

"Лейпцигу" заборонили проводити в Німеччині матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля"
Лига Чемпионов
Фото: УЕФА

Уряд Німеччини не надав спеціального дозволу клубу РБ "Лейпциг" провести поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" в Німеччині, про що повідомляє Sky Sports.

У Німеччині до 17 лютого запровадили заборону на в'їзд усім, хто прибуває з країн з мутованим штамом коронавірусу.

"Постанова про захист від коронавірусу, прийнята урядом Німеччини минулої п'ятниці, передбачає лише кілька винятків і жодних спеціальних правил для професійних спортсменів", - йдеться в заяві уряду.

Додамо, що матч РБ "Лейпциг" - "Ліверпуль" повинен відбутися 16 лютого.

В УЄФА повідомили, що обговорюють рішення з Німецьким футбольним союзом і урядом країни. Перший матч може пройти на нейтральному полі.

Якщо "Лейпцигу" не вдасться організувати поєдинок на нейтральному полі, німецькому клубу можуть зарахувати технічну поразку.

На варіант, коли перший матч може пройти в Англії, навряд чи погодиться мерсисайдський клуб.

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