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Клопп назвав єдину причину, по якій може піти з "Ліверпуля"

Вона не пов'язана з менеджментом.

Клопп назвав єдину причину, по якій може піти з "Ліверпуля"
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп, коментуючи чутки про можливий перехід Мохамеда Салаха в "Реал", поміркував і про своє майбутнє в англійському клубі.

"Ми всі могли б пошукати що-небудь ще, якби захотіли. Але для мене на даний момент єдина причина піти з "Ліверпуля"- це погода", - цитує коуча мерсисайдців sovsport.ru з посилання на Goal.com.

"Це один з найбільших клубів світу. Ми платимо гроші. Може бути, не найбільші в світі, але платимо. У нас чудовий стадіон і прекрасні вболівальники. У клубу найприємніший червоний колір, так які можуть бути причини?", - задається питанням Клопп.

"Ти не можеш змусити людей залишитися. Якби футболіст захотів піти, ми б не стали заважати. Просто я не розумію, навіщо це комусь може бути потрібно", - зазначив німецький фахівець.

Нагадаємо, Клопп очолив "Ліверпуль" в 2015 році. Під його керівництвом "червоні" виграли Лігу чемпіонів, чемпіонат Англії, Клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

У поточному сезоні мерсисайдці лідирують в турнірній таблиці АПЛ, набравши в 14 матчах 31 очко.

Сьогодні підопічні Клоппа в матчі АПЛ зустрічаються з ВБА.

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