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Суперник "Шахтаря" по 1/16 Ліги Європи звільнив головного тренера і призначив на цю посаду ексдиректора Академії "Шахтаря"

"Маккабі" звільнив Йоргоса Доніса.

Суперник "Шахтаря" по 1/16 Ліги Європи звільнив головного тренера і призначив на цю посаду ексдиректора Академії "Шахтаря"
Йоргос Доніс
Фото: maccabi-tlv.co.il

Суперник донецького "Шахтаря" по плей-офф Ліги Європи "Маккабі" Тель-Авів звільнив головного тренера Йоргоса Доніса, повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.

Разом з грецьким фахівцем "Маккабі" залишає і весь тренерський штаб. 

Команду тимчасово очолив Патрік ван Ліувен, який до цього обіймав посаду спортивного директора.

Примітно, що голландський фахівець свого часу очолював Академію донецького "Шахтаря".

Патрік ван Ліувен
Фото: donbass.ua/
Патрік ван Ліувен

Доніс став біля керма ізраїльського клубу влітку 2020 року. З ним команда вийшла в плей-офф Ліги Європи, посівши друге місце в квартеті з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом". Мав першість в групі I іспанський клуб.

Відзначимо, що "Шахтар" перший матч 1/16 фіналу ЛЄ проведе 18 лютого в Ізраїлі, а через тиждень в Києві пройде матч-відповідь.

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