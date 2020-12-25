Суперник "Шахтаря" по 1/16 Ліги Європи звільнив головного тренера і призначив на цю посаду ексдиректора Академії "Шахтаря"

Суперник донецького "Шахтаря" по плей-офф Ліги Європи "Маккабі" Тель-Авів звільнив головного тренера Йоргоса Доніса, повідомляє пресслужба ізраїльського клубу.
Разом з грецьким фахівцем "Маккабі" залишає і весь тренерський штаб.
Команду тимчасово очолив Патрік ван Ліувен, який до цього обіймав посаду спортивного директора.
Примітно, що голландський фахівець свого часу очолював Академію донецького "Шахтаря".
Доніс став біля керма ізраїльського клубу влітку 2020 року. З ним команда вийшла в плей-офф Ліги Європи, посівши друге місце в квартеті з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом". Мав першість в групі I іспанський клуб.
Відзначимо, що "Шахтар" перший матч 1/16 фіналу ЛЄ проведе 18 лютого в Ізраїлі, а через тиждень в Києві пройде матч-відповідь.