Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Народні депутати проголосили заяву-заклик до суддів Конституційного Суду піти у відставку
Народні депутати проголосили заяву-заклик до суддів Конституційного Суду піти у відставку
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
ГоловнаСпорт

"Шахтар" зазнав принизливої поразки від "Боруссії" в Лізі чемпіонів (оновлено)

"Гірники" покинули першу сходинку в турнірній таблиці.

"Шахтар" зазнав принизливої поразки від "Боруссії" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

У стартовому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві приймав менхенгладбахську "Боруссію" і болюче програв - 0:6.

У першому таймі господарі продемонстрували повну відсутність захисту. Вітер в обороні "Шахтаря" літав буквально всюди. Бразильські хавбеки також ігнорували гру в обороні. В атаці "гірники" також не досягли успіху - лише один момент у Тете, який ліквідував голкіпер гостей Зоммер.

Як підсумок - 0:4 вже до перерви.

Пригніченими виглядали підопічні Луїша Каштру і в другій половині зустрічі.

Зі свого боку гравці "Боруссії" не форсували подій, грали згідно з результатом, але небезпечні моменти біля воріт Анатолія Трубіна виникали регулярно. Два з них призвели до чергового взяття воріт - 0:6.

"Шахтар" провів один з найслабших і безвольних матчів у своїй новітній історії.

Оновлення. 

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Луїш Каштру на подносе "снарядов"
Фото: EPA/UPG
Луїш Каштру на подносе "снарядов"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також