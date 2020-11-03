Раяна Гіггза заарештовано за підозрою в заподіянні тілесних ушкоджень

Легенду "Манчестера Юнайтед" Раяна Гіггза, який зараз очолює збірну Уельсу, допитала поліція Великого Манчестера за підозрою в заподіянні тілесних ушкоджень і нападі на свою дівчину Кейт Гревілл, повідомляє The Sun.

"У неділю о 22:05 у поліцію надійшло повідомлення про заворушення. Жінка у віці 30 років отримала легкі травми, але не потребувала лікування.

46-річного чоловіка заарештували за підозрою в нападі за статтями 39 і 47", - заявив представник поліції.

Пізніше Гіггза звільнили під заставу до завершення розслідування.

Нагадаємо, валлієць є рекордсменом Англійської прем'єр-ліги за кількістю завойованих титулів - 13.