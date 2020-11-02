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Федереру підкорилося дивовижне досягнення АТР

Роджер 1000-й тиждень входить в топ-20.

Федереру підкорилося дивовижне досягнення АТР
Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG

Швейцарський тенісист Роджер Федерер проводить рекордний 1000-й тиждень в топ-20 рейтингу ATP.

Федерер на даний момент займає 4 місце в рейтингу АТР після серба Новака Джоковича, іспанця Рафаеля Надаля і австрійця Домініка Тіма.

Вперше Федерер увійшов до двадцятки кращих тенісистів 2 квітня 2001 року. Друге і третє місце в історії за тривалістю перебування в топ-20 займають американські тенісисти Джиммі Коннорс (917 тижнів) і Андре Агассі (868). А з нині виступаючих гравців у Надаля 791 тиждень.

Нагадаємо, Федерер також є рекордсменом за кількістю тижнів, проведених в статусі першої ракетки світу. Роджер провів на вершині світового рейтингу 310 тижнів.

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