Британець повинен або битися з українцем, або відмовитися від пояса.

Український боксер Олександр Усик прокоментував свій поєдинок з Дереком Чісорою і перспективи зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті, він очікував такого бою з Чісорою. Крім того, Усик заявив, що буде чекати на проведення свого поєдинку проти Джошуа.

"Я в порядку. Ви самі бачили, що сталося. Дерек бився так само, як я і очікував: брудно, сильно, так як ми і планували. Певні частини тіла болять, особливо спина, ребра. Але це вже інша історія", - заявив українець в інтерв'ю iFL TV.

"Джошуа? Я його привітав, запитав, як у нього справи. Якщо в мене запитають дозволу, то я не дозволю Джошуа проводити бій з Ф'юрі. Не в грошах щастя. Джошуа повинен або битися зі мною, або звільнити титул", - безапеляційно заявив Усик.

Нагадаємо, українець є офіційним претендентом на титул за версією WBO.

Додамо, Олександр виграв свій 18-й бій на професійному рингу і другий у суперважкій вазі.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що його підопічний не згоден відмовитися від бою проти Джошуа за гроші, оскільки націлений на статус абсолютного чемпіона світу.

В свою чергу, промоутер Джошуа Едді Гірн розповів, в якому випадку його клієнт поб'ється з Усиком.

"Дуже ймовірно, що в WBO санкціонують цей бій. Якщо ми не зможемо домовитися з Ф'юрі, а я так не вважаю, то Ентоні поб'ється з Усиком. Багато людей скажуть не звертати на нього уваги, але це блискучий боєць", - цетує Гірна Boxingnews24.

"Звичайно ж, стилі роблять бої, і Ей-Джей не сумнівається в тому, що нокаутує Усика. Але зараз все, на чому сконцентрований Джошуа - це зустріч з Пулєвим", - зазначив промоутер.